Мэрия садоводу не помощник

Власти Краснодара прорабатывают решение по оказанию помощи садоводческим товариществам на территории города. От членов СНТ в мэрию поступают обращения о строительстве дорог, сетей и даже социальной инфраструктуры, несмотря на то что это прямая ответственность собственников участков в пределах товариществ. Мэр кубанской столицы даже сравнил членов СНТ с собственниками жилья в многоквартирном доме. Юристы согласны с такой позицией, однако уточняют, что в прямой обязанности городской администрации — создать подъездные пути к объектам, а обязанность государства — провести газовые и электросети.

В мэрии Краснодара планируют выработать решение по оказанию содействия городским садоводческим хозяйствам в плане строительства инфраструктуры. По словам главы города Евгения Первышова, в администрацию поступают обращения от членов СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) по вопросам газоснабжения, электроснабжения, строительства дорог, школ и дошкольных учреждений.

«Внутри садоводческого товарищества такого никогда не было. Застройка этих территорий проходила хозспособом — никаких разрешений никогда не выдавалось, во многих СНТ не соблюдены ни пожарные, ни санитарные нормы. Сейчас действует “дачная амнистия”, которая по заявительному характеру узаконивает такие объекты»,— сказал господин Первышов на еженедельной планерке в мэрии. Он также подчеркнул, что если раньше садоводческие хозяйства использовались под сезонный отдых и сельскохозяйственные работы, то теперь это дома для проживания, и многие имеют возможность там прописаться. В то же время, по словам градоначальника, СНТ можно сравнить с многоквартирным домом, жители которого собирают деньги на его содержание и оплачивают капитальный ремонт.

Однако нагрузка на садоводческие товарищества сегодня колоссальная, и сами садоводы с ней не справляются. «Надо смотреть наши возможности, полномочия, как по федеральному законодательству, так и по Бюджетному кодексу — что мы можем финансировать, какие виды работ»,— говорит Евгений Первышов.

Как рассказал “Ъ-Кубань” бывший председатель СНТ «Кубанская Нива— 2» Алексей Шумейко, в части строительства дорог внутри товарищества господин Первышов абсолютно прав — это зона ответственности жителей, однако до самого населенного пункта от трассы несколько километров разбитой дороги, которая находится в ведении муниципалитета. «Мы много лет просили сделать эту дорогу, нам обещали, и только сейчас там проходят работы»,— говорит экс-председатель. Что касается, например, электроснабжения, то тут ситуация сложнее — у опор уличного освещения по факту нет собственника. Если у каждого домовладения есть индивидуальные договоры с сетевой компанией, то иметь на балансе сети уличного освещения СНТ просто не под силу. «Энергоснабжающая компания вроде бы и не против взять сети на баланс, но при условии, что мы проведем их реконструкцию. Но если мы проведем эту реконструкцию, на которую у нас, конечно, не хватит средств, то зачем нам тогда нужна эта сетевая компания?»— говорит господин Шумейко. Что касается социальной инфраструктуры, то, по словам экс-председателя, из СНТ в ближайшее учебное учреждение детей возят на школьном автобусе.

Всего в Краснодаре, по данным городской администрации, около 300 садоводческих товариществ. В текущем году предусмотрен ремонт только одного подъезда — к СНТ «Кубанская Нива» от Елизаветинского шоссе.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова отмечает, что дороги в СНТ относятся к землям общего пользования и могут принадлежать садоводам на праве долевой собственности. Обустройством земель общего пользования дачники должны заниматься самостоятельно. Расходы на такое обслуживание утверждаются на общем собрании членов СНТ. «Что касается проведения газа и электричества, то это обязанность государства»,— говорит эксперт.

По словам члена Ассоциации юристов России Давида Калашева, в СНТ, не зависимо от того как используется земельный участок — под выращивание овощей и фруктов, либо построено капитальное строение и оформлено надлежащим образом, оплачиваются членские взносы собственниками данных участков. Взносы 2000–5000 руб. Эти поступления должны идти на обустройство СНТ и решение проблем в рамках его границ, уверен юрист.

Все, что идет до границ СНТ, это работа органов местного самоуправления. «Для примера возьмем дороги. Согласно федеральному закону №257 (ч.11 ст.13), в местном бюджете должны быть заложены деньги на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Обеспечивать надлежащее состояние этих транспортных объектов — прямая обязанность органов местного самоуправления»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко