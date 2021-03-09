В Самарской области две компании оштрафованы на 13 млн рублей за сговор на торгах

ООО «Джи-Эс-Ти» и ООО «Нетлайн», ранее признанные виновными в нарушении закона о защите конкуренции, оплатили назначенный им судом штраф на сумму свыше 13 млн руб. Об этом во вторник сообщает Самарское УФАС.

В августе 2019 года антимонопольная служба признала обе компании виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Надзорный орган установил, что ООО «Нетлайн» и ООО «Джи-Эс-Ти» заключили антиконкурентное соглашение во время участия в шести аукционах на поставку программного обеспечения и создание баз данных.

Общая стартовая цена торгов превысила 50 млн руб. Надзорное ведомство возбудило дело по материалам Счетной палаты Самарской области.

Обе компании выполнили предписания УФАС, но безуспешно пытались оспорить административное наказание в арбитраже и апелляционной инстанции. В итоге суд обязал их уплатить штраф на общую сумму более 13 млн руб.

Георгий Портнов