На ремонт водонапорной башни в Починковском районе необходимо 550 тыс. рублей

В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии водонапорной башни в селе Симбухово Починковского района Нижегородской области. Ремонт водонапорной башни проводится с помощью деревянных чопиков, которыми затыкается множество дыр.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в администрации Починковского муниципального округа, водонапорная башня построена в 1960-х годах, давно износилась, но денег на ее ремонт в бюджете района нет, поэтому коммунальные службы «справляются, как могут». «Несмотря на такой ремонт, мы справляемся, вода в селе есть всегда. В этом году мы подали заявку на участие в проекте "Вам решать" по программе поддержки местных инициатив. Если нашу заявку на 550 тыс. руб. одобрят, то мы отремонтируем башню, если нет, она останется стоять с чопиками до следующего года, если не рухнет»,— рассказал “Ъ-Приволжье” глава местного самоуправления Починковского муниципального округа Михаил Ларин.

Он добавил, что районный водопровод, построенный 1960-х годов протяженностью 300 км, также нуждается в ремонте и замене. За последние 10 лет местные власти заменили 20 км водопровода.

Михаил Ларин рассказал, что районные власти стараются участвовать во всех программах министерства ЖКХ и министерства сельского хозяйства, однако не всегда для этого в бюджете района есть средства на разработку проектно-сметной документации (ППМ). Бюджет Починок, как и большинства сельскохозяйственных районов Нижегородской области является дотационным, доходы составляют 900 млн руб., в том числе собственные – 320 млн руб. В данный момент Починковский район готовит ППМ на реконструкцию очистных сооружений в рамках госпрограммы «Оздоровление Волги».

Александра Викулова