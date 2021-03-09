«Продимекс» начал подготовку к новому сезону переработки

С февраля сотрудники холдинга «Продимекс» начали подготовку предприятий к новому сезону. После сезонного простоя на сахарных заводах проводятся ремонт, отладка и замена устаревшего оборудования, сообщили в компании.

Большинство заводов «Продимекса» простаивало с января. Остановка не затронула Ольховатский сахарный комбинат, который перерабатывал запасенную мелассу, а также некондиционный сахар в категорию «Экстра+». Кроме того, эту категорию сахара будет вырабатывать Лискинский сахарный завод.

Напомним, именно такой, особо чистый сахар в этом году «Продимекс» будет поставлять на экспорт. На него традиционно высок спрос на заводах транснациональных корпораций по производству напитков. Другие виды сахара компания в 2021 году компания поставлять за рубеж не планирует из-за неблагоприятной конъюнктуры.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, в текущем сезоне при запасах около 880 тыс. тонн производство сахара в России может составить до 5,2 млн тонн. Потребление сахара в стране эксперты оценивают на уровне 5,9 млн тонн. В следующем сезоне Минсельхоз РФ прогнозирует производство сахара в России на уровне 6 млн тонн при расширении посевных площадей на 14,4% до 1,06 млн га.