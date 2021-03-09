Каким будет итог внедрения ТОП-5 национальных криптовалют мира?

О пяти самых ожидаемых либо цифровых криптовалютах и возможных последствиях их внедрения рассказывают эксперты финансовой экосистемы FreeTON



Главное в факте выпуска разными странами официальных цифровых криптовалют – это последствие их эмиссии для финансового сектора, мировой экономики и рынка децентрализованных криптовалют, лишенных звена управления и контроля. Эксперты децентрализованной DEFI экосистемы Free TON рассказали о том, к чему может привести распространение национальных цифровых валют.

«Национальные криптовалюты стали особенно активно обсуждаться начиная с 2019 года. Именно тогда бум проектов, таких как Libra, Metal, Gram, поддерживаемых на тот момент крупнейшими инвесторами, обратил внимание ЦБ и правительств на необходимость выпуска собственных криптовалют. Цифровые национальные деньги могут стать альтернативой существующим криптовалютам для тех, кого пугает сильная волатильность и незавершенность законодательного регулирования сегодняшнего рынка криптовалют», - комментируют участники проекта Free TON.

Эксперты также отмечают повсеместную доступность цифровых денег. Как показал «долгожитель» криптовалютного рынка – монета DASH, криптовалюту можно адаптировать к использованию в любых странах, на самых простых мобильных телефонах. И тогда отпадает необходимость в сети банковских филиалов или любых других учреждений кроме в случае с национальной криптовалютой - центробанка.

«Внедрение ряда национальных криптовалют, таких как цифровой юань в период использования государствами санкций – может стать одним из методов их легального обхода, - считают эксперты Free TON. – А также м сместить лидеров мировой резервной валюты, а именно доллар США. Правительство Китая в целом не скрывает, что основная идея – новая валюта для трансграничных платежей».

Уже сейчас ясно, что эмиссию национальных криптовалют будут контролировать центральные банки и регуляторы. Эта позиция может привести если не к вымиранию, то к явному сокращению оффлайновой частной банковской системы и к усилению роли регуляторов и ЦБ.

Эксперты Free TON отмечают, что внедрение национальной криптовалюты - начало сбора большого объема данных о доходах и расходах населения в удобной форме. Прозрачность и доступность цифровых денег имеет и важную социальную функцию. Так, в Евросоюзе подчеркивают, что цифровой евро может быть незаменим, например, при социальных выплатах населению в период массовых бедствий и катастроф. Такие деньги невозможно будет потерять.

«Выпуск некоторых цифровых валют, например, юаня, может пошатнуть такого лидера фиатного обращения как доллар США. Чем больше стран будут внедрять цифровые деньги, тем более понятным в итоге будет регулирование криптовалютных отношений в мире. Это может привести к тому, что тот же биткоин станет менее волатильной криптовалютой. А рынок станет более предсказуемым, международные переводы будут доступнее», - отметили во Free TON. Известно, что более 20 стран – выпустят собственные цифровые деньги. Основным вызовом для государств станет вопрос конфиденциальности данных.

1 место КриптоЮань DC/EP (Китай)

Начало внедрения: 2019 год (2015?)

Стадия: тестирование и пилотное использлвание

Полноценный запуск в период Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

2 место Цифровой доллар США

Начало внедрения: август 2020

Стадия: тестирование

3 место Цифровой Евро

Начало внедрения: май 2020

Стадия: тестирование

4 место Цифровая вона

Начало внедрения: июль 2020

Стадия: тестирование и пилотное использование

В июле 2020 некоторые категории граждан, пострадавших от COVID-19 получили в Южной Корее пособия в цифровых вонах. Разработаны приложения и работают POS-терминалы.

5 Цифровой рубль

Начало внедрения: декабрь 2020

Стадия: консультативная

Окончательное внедрение: нет данных

До декабря 2020 ЦБ собирал информацию по внедрению от экспертов. Сообщается, что проценты на цифровой рубль начисляться не могут.