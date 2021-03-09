Послом России в Канаде назначен спичрайтер Лаврова

Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Канаде Олега Степанова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее о предстоящем назначении сообщал “Ъ”.

Ранее послом в Канаде с 24 октября 2014 года был Александр Дарчиев. В январе 2021 года его назначили директором департамента Северной Америки МИД России, как и предсказывал “Ъ”.

Олег Степанов родился в Каире 8 марта 1972 года, окончил МГИМО в 1994 году. Владеет корейским и английским языками. В системе МИД господин Степанов работает с 1994 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2010–2016 годах был советником-посланником посольства России в США по политическим и военно-политическим вопросам. С 1 июня 2016-го — директором департамента внешнеполитического планирования. Это подразделение отвечает среди прочего за подготовку текстов выступлений главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Господин Степанов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Входит в Совет по внешней и оборонной политике.