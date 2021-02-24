Спичрайтер Лаврова станет послом России в Канаде

Как стало известно “Ъ”, из Канады пришел агреман (согласие) на назначение туда послом РФ Олега Степанова, ныне возглавляющего департамент внешнеполитического планирования МИД. О том, что именно он возглавит российскую дипмиссию в Оттаве, в мае сообщили источники «Интерфакса». По словам информированных собеседников “Ъ”, в МИД РФ ожидали, что агреман придет раньше, но канадцы затянули процесс. Олег Степанов сможет отправиться в Оттаву после того, как будет подписан и опубликован указ президента РФ о его назначении.

Ранее президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. Как и предсказывал “Ъ”, он возглавил департамент Северной Америки МИД.

Олег Степанов родился в Москве 8 марта 1972 года. Окончил МГИМО в 1994 году. Владеет корейским и английским языками. В системе МИД с 1994 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2010–2016 годах был советником-посланником посольства России в США по политическим и военно-политическим вопросам. С 1 июня 2016 года — директор департамента внешнеполитического планирования. Это подразделение отвечает, среди прочего, и за подготовку текстов выступлений главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Олег Степанов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Входит в Совет по внешней и оборонной политике.

Отношения с Канадой у России сейчас крайне непростые. Как указано на сайте посольства РФ в Оттаве после событий на Украине в 2014 году, Оттава 19 раз вводила санкции против российских физических и юридических лиц (на октябрь 2020 года визовые и финансовые рестрикции распространяются на 227 граждан России и 95 российских организаций). Приостановлена деятельность в рамках созданной в октябре 1995 года Межправительственной экономической комиссии (МЭК). Прерваны контакты по военной линии. В рамках ответных мер ограничен импорт в Россию из Канады сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в частности, рыбы, морепродуктов и свинины. Ряду канадских граждан запрещен въезд в РФ.

В ряде сфер стороны, однако, продолжают сотрудничать. Одно из таких направлений — взаимодействие в Арктике — будет особенно важным для Москвы в ближайшее время. С мая Россия на два года станет председателем Арктического совета, членом которого является и Канада.

«Российская позиция исходит из необходимости продолжения межгосударственного диалога на основе взаимности и уважения национальных интересов двух стран, опираясь на созданный в предшествующие годы потенциал сотрудничества. Это встречает понимание в деловых и политических кругах, осознающих контрпродуктивность самоизоляции от России, особенно по таким жизненно важным направлениям, как "северное измерение", торгово-инвестиционное взаимодействие, борьба с международным терроризмом,— сказано на сайте российского посольства.— Как соседи через Северный полюс и Тихий океан, Россия и Канада, разделяющие общую страсть к хоккею, могут и должны поддерживать стабильные, предсказуемые отношения».

Елена Черненко