Министр просвещения: советники школьных директоров не будут заниматься идеологической работой

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пилотный проект по внедрению в российских школах должности советника директора по воспитательной работе продлится год в 10 регионах. По его словам, какой-то идеологической работы в рамках проекта не предполагается.

«Год. Сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать — и год»,— ответил господин Кравцов на вопрос о длительности проекта (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что в рамках этого проекта детям будут прививать уважение к старшим и семейные ценности, при этом какой-то идеологической работы не предполагается. По словам министра, по итогам пилотного периода дети и родители смогут оценить эту работу, вовлеченность школьников во внеклассные занятия, дополнительное образование. Сергей Кравцов напомнил, что зарплату советники будут получать из федерального бюджета в рамках проекта «Патриотическое воспитание».

С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе. Советники будут дополнительно получать по 15 тыс. руб. в месяц, выбирать их будут на конкурсной основе. В 2022 году должность могут ввести во всех регионах страны.

Подробнее о новой должности — в материале “Ъ” «Массовики-идейники».