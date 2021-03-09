УФАС приостановило аукцион на благоустройство дворов в Башкирии

Управление ФАС по Башкирии приостановило аукцион на благоустройство дворов в рамках программы «Башкирские дворики» в семи городах республики, следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. По условиям торгов, которые были объявлены госкомитетом по конкурентной политике Башкирии, их победитель должен до 30 августа благоустроить дворы в Агидели, Белебее, Янауле, Дюртюлях, Октябрьском, Нефтекамске и Туймазах. Начальная цена контракта — 140,1 млн руб., в том числе 127,96 млн руб. — субсидии из бюджета республики, 10,63 млн руб. — средства бюджетов муниципальных образований, 1,52 млн руб. — внебюджетные источники. Сумма, направленная на каждый город, варьируется от 10,15 млн руб. (Туймазы) до 50,77 млн руб. (Нефтекамск).

С жалобой в антимонопольную службу обратилось уфимское ООО «Спецстрой». Директор компании Фотий Корошев указал, что организатор и заказчики незаконно укрупнили предмет закупки, в котором содержится требование об одновременном выполнении технологически и функционально не связанных работ по содержанию дворов, расположенных в удаленных друг от друга районах Башкирии. По мнению компании, это приводит к увеличению объема работ и начальной цены, а также влечет за собой ограничение конкуренции. «Спецстрой» указывает на нарушение закона о контрактной системе и указа президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Компания просит устранить нарушение, в том числе аннулировать закупку.

ООО «Спецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2009 года. Компания, владельцем которой является Радмир Зарипов, специализируется на строительстве.

Майя Иванова