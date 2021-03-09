Бывший магазин «Золотое яблоко» в ТЦ «Гермес Плаза» переделают под офис для IT специалистов

На месте супермаркета «Золотое яблоко» в екатеринбургском торговом центре «Гермес Плаза» оборудуют офис для IT специалистов, об этом “Ъ-Урал” рассказали в пресс-службе компании. Напомним, о закрытии магазина екатеринбургской сети парфюмерии и профессиональной косметики в торговом центре на Малышева, 16 стало известно в начале этого года.

Магазин занимал 1,1 тыс. кв. м, часть магазина — 400 кв. м планировали сдавать в аренду.

«На месте магазина, который находится в собственности сети, будет офисное помещение в стиле лофт. Сейчас там идут строительные работы. Помещение готовится для разработчиков и IT специалистов. В 2020 году мы усилили штат собственной разработки в несколько раз. В этом году планируем еще увеличить команду для реализации планов компании в ecomm сегменте бизнеса, и, уделять большое внимание инновационным IT решениям и технологиям в целом», — прокомментировали “Ъ-Урал” в компании.

В Екатеринбурге у сети работает два магазина, также супермаркеты работают в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Нижнем Новгород, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Саратове, Хабаровске а также интернет-магазин в Республики Беларусь. Недавно сеть запустила продажу косметики от Кайли Дженнер, а также товаров 18+.

Мария Игнатова