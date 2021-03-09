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Евгений Шипицын назначен главой Чкаловского района Екатеринбурга

Главой администрации Чкаловского района Екатеринбурга назначен Евгений Шипицын, который до этого был исполняющим обязанности. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

Напомним, должность главы Чкаловского района стала вакантной в середине февраля после ухода Вячеслава Мишарина в отставку. Причина его ухода не уточнялась.

Помимо этого, в конце января, в отставку ушел глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Исполняющим обязанности была назначена заместитель главы района Лилия Белоблоцкая. Местные СМИ сообщали о том, что причиной ухода господина Курочника могла стать плохая уборка снега на улицах района.

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