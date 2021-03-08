Российские военные заявили о подготовке боевиками в Сирии инсценировки химической атаки

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (подчиняется Минобороны России) сообщил, что террористы готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации. По его информации, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) хотят провести инсценировку химической атаки в специально построенном лагере.

«Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения»,— сказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Карпов добавил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков.