В России в начале марта выросли потребительские расходы

Начало марта в России ознаменовалось ускорением роста потребительских расходов. С 1 по 7 марта потребительские траты увеличились на 4,2% г/г после 2,3% г/г неделей ранее, сообщают аналитики «СберИндекса».

Основной вклад внесли продовольственный сегмент (+7,1% г/г) и сектор услуг (–8,0% г/г против –11,7% г/г неделей ранее). Количество активных бизнесов также указывает на более благоприятную ситуацию с потребителем. Число точек в целом на 6,3% выше, чем в прошлом году, а наибольший прирост за неделю обеспечил именно сектор услуг (+10,1% г/г).

Чтобы отслеживать истинное состояние дел в данном секторе, «СберИндекс» добавил индикатор отклонения от тренда, то есть условно «нормального» номинального уровня, где должны были бы находиться траты, если бы не пандемийный провал. Отклонение от этого значения несколько сильнее (–11,8%), однако за прошедшую неделю и оно «подтянулось» на 3 п.п. Это означает, что в сервисной части экономики действительно происходит улучшение.

За февраль, по данным «СберИндекса», расходы потребителей выросли больше чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего увеличились траты на компьютеры и бытовую технику, а экономили граждане в основном на путешествиях, кафе и книгах.

Правительство рассчитывает на восстановление экономики в этом году. И статистика в первом полугодии должна оправдать эти надежды как раз благодаря росту потребительского спроса, считает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Но, по его мнению, это улучшение может быть неустойчивым: «Все-таки у населения были накоплены достаточно большие сбережения за время пандемии, потому что многие траты были отложены, часть этих денег может направляться на потребление».

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Спросу придали ускорение».