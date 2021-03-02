Спросу придали ускорение

Траты россиян рекордно выросли с начала пандемии, несмотря на то что реальные доходы так и не увеличились. По данным SberIndex, за февраль расходы потребителей выросли больше чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего увеличились траты на компьютеры и бытовую технику, а экономили граждане в основном на путешествиях, кафе и книгах. При этом у россиян стало больше свободных денег — соответствующий индекс, который рассчитывает компания «Ромир», в январе показал максимальный рост за всю историю наблюдений.

В основном это связано с восстановлением рынка труда, рассказал “Ъ FM” директор лаборатории SberIndex Николай Корженевский. Но, по его мнению, от роста спроса выиграют не все отрасли: «Это достаточно ожидаемая восстановительная динамика, все-таки жизнь возвращается в привычное русло, рынок труда восстанавливается, и, соответственно, доходы россиян более-менее начинают восстанавливаться, появляются траты. Что касается бытовой техники, компьютеров и прочего, здесь есть субъективная потребность: со второй половины прошлого года фиксируются очень высокие темпы роста, которые сохраняются до настоящего момента.

С одной стороны, это связано с пандемией, необходимостью обновить компьютер, телефон, потому что они стали более активно использоваться в работе. Вторая часть этого уравнения — это, конечно, цены, существенная часть техники — это импортные вещи, и здесь проявляется изменение курса рубля. А вот что касается сектора услуг, там, во-первых, отмечается устойчивое падение. Во-вторых, услуги прекратили потреблять раньше, чем произошел коронавирусный шок, люди меньше начали ходить в рестораны уже в середине прошлого февраля, изменилось поведение потребителей, многие просто привыкли к онлайну. Номинально, конечно же, скорее всего расходы и дальше продолжат расти. Все зависит от ситуации с коронавирусом.

Рынок труда, доходы, так или иначе, восстанавливаются, а вслед за ними, конечно же, подтягиваются и траты».

Правительство рассчитывает на восстановление экономики в этом году. И статистика в первом полугодии должна оправдать эти надежды как раз благодаря росту потребительского спроса, считает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Но, по его мнению, это улучшение может быть неустойчивым: «Все-таки у населения были накоплены достаточно большие сбережения за время пандемии, потому что многие траты были отложены, часть этих денег может направляться на потребление.

Дополнительный фактор, который поддерживает и, может быть, приводит к ускорению спроса, — это достаточно низкие ставки по кредитам, это может подталкивать покупателя брать займы или совершать более дорогие покупки. Это происходит в связи с тем, что инфляционное давление начинает расти, и угроза роста ставок, в том числе банковских, становится более реальной. Но говорить о том, что мы уже вышли из кризиса и что потребительский спрос вот-вот восстановится до докризисных уровней, наверное, все-таки рано. Те показатели, которые мы видим, основаны на продолжающемся сокращении реальных доходов населения. Люди могут тратить, но сбережения конечны, поэтому всплеск может в какой-то момент замедлиться».

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По данным Росстата, за прошлый год реальные доходы граждан сократились на 3,5%. Согласно январскому опросу ВЦИОМа, более четверти россиян надеются на увеличение своих доходов в 2021 году.

Сергей Гусев