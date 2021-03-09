Павлу Буре предложили сыграть свидетелем

Как стало известно “Ъ”, на процессе по уголовному делу о перестрелке, произошедшей в 2017 году в «Москва-Сити», в ходе которой был убит один человек и ранены пятеро, в качестве свидетеля в Пресненском суде столицы выступит прославленный российский хоккеист Павел Буре. Как выяснилось, бывший спортсмен, вошедший в Зал славы НХЛ, находился в тот день среди гостей, приглашенных на юбилей авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова (Павлик), во время которого и вспыхнула ссора между личными охранниками другой ВИП-персоны, Гаврила Юшваева, чоповцами и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Зачинщиками конфликта следствие считает телохранителей господина Юшваева.

Разбирательство в Пресненском суде Москвы с уголовным делом об обстоятельствах перестрелки, произошедшей в башне ОКО в «Москва-Сити», началось в конце 2019 года. Процесс по разным причинам не раз прерывался и возобновлялся, а последние заседания были посвящены заслушиванию свидетелей. Среди последних, как ранее рассказывал “Ъ”, немало интересных личностей, которые входили в число гостей, приглашенных в день бойни на торжество, посвященное 50-летнему юбилею авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Как сообщили источники “Ъ”, вскоре перед судом предстанет прославленный хоккеист, призер Олимпиад, чемпион мира и Европы Павел Буре, который также сделал великолепную карьеру в Национальной хоккейной лиге, получил там за свою феноменальную скорость прозвище Русская Ракета и попал в 2012 году в Зал славы НХЛ.

Допросить Павла Буре, по данным “Ъ”, суд планирует 15 марта. В этот же день, что интересно, предполагается заслушать и показания бывшего юбиляра — бизнесмена Дмитрия Павлова.

Отметим, что показания свидетелей на этом процессе играют ключевую роль, поскольку почти все записи с многочисленных видеокамер, установленных в башне ОКО, в том числе и в ресторане, где проходило торжество, как выяснилось позже, были уничтожены спустя пару часов после стрельбы. Правоохранительным органам достались лишь три. Две из них были сделаны камерой, установленной на стоянке перед входом в башню. Впрочем, именно здесь и разгорелся конфликт, перешедший в стрельбу с жертвами. Третья запись — кадры из лифта: установленная в нем камера не входила в общую сеть видеонаблюдения в ОКО.

Напомним, Дмитрий Павлов в ресторане башни ОКО отмечал свое 50-летие 17 ноября 2017 года. На торжество было приглашено более 250 гостей, ведущим пригласили Валдиса Пельша, планировались выступления Валерия Меладзе, Григория Лепса и Любови Успенской. Среди приглашенных был и известный бизнесмен Гаврил Юшваев. По материалам расследования, последний приехал на праздник со своей охраной, костяк которой составляли его земляки-дагестанцы, спортсмены из бойцовского клуба «Скорпион». Охранниками руководили Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. После того как господин Юшваев, выйдя из своего Maybach, поднялся в ресторан, его водитель припарковал лимузин так, что перегородил вход в здание. Это вызвало недовольство у дежуривших перед башней сотрудников ЧОПа. Началась ссора, которую попытались прекратить подошедшие спецназовцы ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев. В конце концов началась перестрелка, причем инициатором, по версии СКР, стал Магомед Исмаилов. Перестрелка быстро переместилась на четвертый этаж башни, гости и приглашенные артисты разбежались. В результате конфликта чоповец Платон Койда погиб, еще пять человек получили ранения, в том числе и очень тяжелые. Дело в отношении Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова сейчас и рассматривается в Пресненском суде, под следствием находятся и их предполагаемые сообщники.

Отметим, что ряд свидетелей в суде уже выступили. По данным “Ъ”, они подтвердили версию следствия, указав на то, что Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов изначально проявляли агрессивность.

Например, допрошенная 3 марта свидетель Яна Шухат рассказала, что видела в зале группу из четырех человек «с бешеными глазами» во главе с Магомедом Исмаиловым, которые, по ее мнению, «явно шли убивать». Известно также, что свидетельнице угрожали расправой во время расследования, требуя, чтобы она изменила показания.

Между тем, по версии следствия, подсудимые и их сообщники, которых видела свидетельница, в тот момент разыскивали одного из охранников мероприятия, Кирилла Титоренко. Его ранили в первые секунды стрельбы, после чего коллеги оттащили его в другое помещение. Но противники нашли его и там, после чего, по материалам дела, Эльдар Хамидов пять раз в упор выстрелил в него из пистолета Макарова (ПМ). Господин Титаренко, получив тяжелейшее ранение головы, выжил чудом.

Как выяснилось в суде, добить охранника нападавшим помешал еще один гость юбилея, бизнесмен Григорий Амелин: увидев происходящее, он ударил рукой по ПМ, который держал Эльдар Хамидов, и схватил стрелка. В завязавшейся тут же потасовке господина Амелина несколько раз ударили ножом в спину, врачам пришлось удалить ему селезенку. Господин Амелин также выступил в суде свидетелем и подтвердил версию следствия.

Напомним, что сам Магомед Исмаилов, который возглавлял охрану бизнесмена Гаврила Юшваева, отвергает предъявленное ему обвинение и настаивает, что не знал никого из дагестанских спортсменов, участвовавших в перестрелке, не руководил ими и вообще не имеет к вооруженному конфликту никакого отношения. Не изменил подсудимый своей позиции даже после того, как было установлено, что все фигуранты расследования долгое время занимались в одном бойцовском клубе «Скорпион», а некоторые из них даже жили по соседству — в поселках Горки-2 и «Барвиха Хиллс».

Допрос свидетелей возобновится 10 марта.

Владислав Трифонов