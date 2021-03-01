К стрельбе у башни ОКО следствие подошло с новым прицелом

Как стало известно “Ъ”, начата проверка материалов уголовных дел, в которых фигурируют обвиняемые в стрельбе у башни ОКО в «Москва-Сити» Магомед Исмаилов, Эльдар Хамидов и Саид Асадулаев. Как выяснилось, все трое ранее неоднократно попадали в поле зрения полиции и следственных органов, в том числе и в случаях, когда речь шла о покушении на убийство и незаконном обороте наркотиков, однако к ответственности их не привлекали.

По данным источников “Ъ”, основанием для проверки стала справка, которую в рамках расследования обстоятельств перестрелки у башни ОКО в 2017 году предоставили оперативники МУРа. В ней содержатся данные учета на фигурантов дела. Как оказалось, они и ранее были хорошо известны правоохранительным органам. Как следует из справки, предполагаемый организатор перестрелки в «Москва-Сити» Магомед Исмаилов в 2014 году проверялся на причастность к покушению, совершенному недалеко от дома №2/1 на Кутузовском проспекте. Согласно документу, около полуночи 19 июля 2014 года там было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия в некоего гражданина Шахбиева, получившего ранения в левое бедро, плечо и ягодицу. Пострадавший ехал на Mercedes, когда его обстреляли из ВАЗ-2114. Предположительно, речь может идти о 35-летнем Ахмеде Шахбиеве, родственнике авторитетного чеченского бизнесмена Шахмана Шахбиева. На следующий день ОМВД по району Дорогомилово возбудил дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), которое впоследствии СКР переквалифицировал в покушение на убийство (ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). В оперативных материалах расследования упоминалась и фамилия Магомеда Исмаилова как возможного соучастника преступления. Любопытно, что несколько часов спустя после покушения неизвестные ворвались в клуб «Артист», где любил бывать Исмаилов, и устроили там стрельбу. Правда, обошлось без жертв. Налетчиков осудили, а расследование дела о покушении на Кутузовском проспекте было приостановлено.

Интересно, что тогда же в оперативных материалах среди знакомых Исмаилова фигурировал и Абубакар Абакаров. Он также сейчас находится в розыске по делу о стрельбе у башни ОКО.

Еще один предполагаемый активный участник стрельбы у башни ОКО Саид Асадулаев в мае 2015 года стал фигурантом дела о незаконном хранении и приобретении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). При досмотре у него обнаружили пакетик с 0,8 г кокаина. И хотя в июне того же года материалы дела были переданы в суд, в оперативной справке отмечается, что приговор в отношении Саида Асадулаева так и не был вынесен.

Правда, один из фигурантов дела о перестрелке судимость все же получил. Эльдар Хамидов в ноябре 2015 года задерживался краснодарскими полицейскими в рамках операции «Анаконда». Во время личного досмотра за поясом у уроженца Дагестана был обнаружен пистолет Glok 17 с полной обоймой, а в Toyota Camry, на которой он передвигался, еще и травматический Grand Power Т-12. Документов на оружие задержанный предъявить не смог: согласно его объяснениями, боевое оружие и 17 патронов к нему он в сентябре 2015 года случайно нашел возле ресторана McDonald`s недалеко от метро «Киевская» в Москве и взял с собой, а документы на «травматику» потерял. Кущевский райсуд приговорил спортсмена к шести месяцам колонии-поселения.

Сейчас, по данным “Ъ”, правоохранители заново проверят все обстоятельства уголовных дел, фигурантами которых становились обвиняемые по делу о стрельбе у башни ОКО.

Напомним, что в декабре 2020 года был арестован экс-следователь московского управления СКР Левон Агаджанян. Он, по материалам дела, по просьбе бизнесмена Гавриила Юшваева, охранники которого сейчас и считаются зачинщиками конфликта в «Москва-Сити», попытался избавить последних от уголовного преследования. Напомним, в результате перестрелки погиб один и было ранено пять человек.

Владислав Трифонов