Лауреатка Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай будет сотрудничать со стриминговым сервисом Apple+

Apple в понедельник объявила о том, что ее стриминговый сервис Apple+ договорился о сотрудничестве с Малалой Юсуфзай — пакистанской правозащитницей и лауреаткой Нобелевской премии мира. Из заявления следует, что госпожа Юсуфзай и ее продюсерская компания Extracurricular будут производить для Apple+ различный контент, включая «драмы, комедии, документальные фильмы, анимацию и детские сериалы».

Малала Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира в 2014 году, став самой молодой лауреаткой этой престижной награды — ей тогда было 17 лет. В 2009 году она завела интернет-блог, получивший известность как «Дневники пакистанской школьницы», в нем она описывала свою жизнь и учебу в пакистанской провинции, где в то время продолжалось вооруженное противостояние между правительственными войсками и исламистами, запретившими девочкам получать среднее образование. В октябре 2012 года на нее совершили покушение боевики движения «Талибан» (запрещено в России).

Позже госпожа Юсуфзай приняла участие в нескольких проектах по защите прав детей, в том числе на образование, в Пакистане и по всему миру. В числе прочего она создала благотворительный фонд Malala Fund, который борется за право на образование для девочек во всем миру. В 2018 году Apple стала партнером фонда.

Яна Рождественская