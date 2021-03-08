Бэнкси выставит на аукцион нарисованную для больницы картину

Британский уличный художник Бэнкси планирует собрать более £3 млн для Национальной службы здравоохранения Великобритании, продав на аукционе свою работу, сообщает BBC. Речь идет о картине, которая появилась в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии коронавируса. На ней изображен мальчик, который держит в руке куклу-врача. В мусорном ведре рядом с ним лежат Бэтмен и Человек-паук.

Художник планирует выставить на аукцион оригинальную картину, а репродукцию оставить в больнице. Предварительная оценка стоимости картины — от £2,5 млн до £3,5 млн.

Когда картина только появилась в больнице, в записке к ней говорилось: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, она немного будет освещать это место, даже если все будет только черно-белым».

Аукционный дом Christie's заявил, что картина предлагает людям образ надежды и отдает дань уважения тем, кто пытается переломить ход пандемии.