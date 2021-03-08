В Новосибирской области выявлено 100 новых случаев COVID-19, шесть инфицированных умерли

В Новосибирской области за сутки врачи выявили 100 новых заболевших коронавирусом. Эти данные приводит региональный оперштаб. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 36 599. За истекшие сутки от COVID-19 скончались еще шесть пациентов: трое женщин в возрасте от 68 до 82 лет и столько же мужчин. Им было 53 года, 79 лет и 81 год. Общее число скончавшихся приближается к 1,5 тыс. человек.

За сутки выздоровели 52 пациента. По информации оперштаба, с начала пандемии побороть заболевание смогли 33 553 жителя области. В отделениях интенсивной терапии находятся сто человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Илья Николаев