Экс-руководитель управления капстроительства края извинился за совершенное преступление

Обвиняемый по уголовному делу о незаконном сносе гаражей Дмитрий Левинский принес публичные извинения. В своем письме господин Левинский признает версию следствия, что он превысил свои полномочия, согласовав подрядной организации проведением работ, которые не были предусмотрены договором. «Осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, в связи с чем приношу публичные извинения потерпевшим — собственникам гаражных боксов, ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», гражданам, обществу и государству».

Напомним, на участках, где расположены гаражные боксы, планируется построить новое здание театра оперы и балета. Начиная с апреля 2019 года подрядной организацией было снесено 117 гаражей. В результате СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Бывшего руководителя управления капстроительства Дмитрия Левинского обвинили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а руководителя пордрядной организации ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Оба признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.