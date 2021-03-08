Посольство РФ в ЦАР: российский инструктор не пострадал при крушении вертолета

Вертолет в Центральноафриканской Республике совершил жесткую посадку из-за технических проблем, сообщил российский посол в ЦАР Владимир Титоренко. По его словам, авария произошла 3 марта, находящийся на борту российский инструктор не пострадал.

«Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легко раненый российский инструктор. В Минобороны ЦАР не называют, у какой страны арендованы вертолеты "Газель"»,— сказал господин Титоренко «РИА Новости».

По данным командования ВС ЦАР, вертолеты марки «Газель» используются национальной армией для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги, по которой идет снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами. «Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением»,— уточнил посол. 3 марта один из вертолетов перевозил в госпиталь Банги российского военного инструктора, раненного во время такого обстрела.

Посольство начало проверять информацию о крушении после сообщений СМИ. Руководство российских инструкторов эти данные не подтверждало. Экипаж вертолета после аварии эвакуировали до ближайшего аэродрома и направили в Банги.