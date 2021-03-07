Посольство РФ в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолета с российскими военными специалистами

Посольство России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) проверяет сообщения о крушении вертолета с российскими военными специалистами, сообщил посол в Банги Владимир Титоренко. Ранее информация об этом появилась в СМИ. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Раненый инструктор рассказал в эфире программы «Вести недели», что на борту находились два человека — он и военный летчик. В результате вертолет упал в болото и сгорел. «Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. <...> Никто не пострадал. Упали на мягкую почву»,— сказал он. В сюжете говорится, что экипаж вертолета доставили до ближайшего аэродрома.

«Посольство проверяет информацию СМИ. <...> В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет»,— сказал Владимир Титоренко агентству «РИА Новости». По его словам, руководство российских инструкторов это сообщение не подтверждает.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в ЦАР сообщает, что вертолет совершил экстренную посадку из-за поломки. «Пострадавших нет. Речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел на неделе.

В феврале оппозиционное центральноафриканское СМИ Corbeau News со ссылкой на источники сообщало о столкновениях в районе города Бамбари повстанцев и правительственных сил, поддерживаемых российскими военными. По информации издания, потери понесли обе стороны. Точное число раненых или убитых россиян Corbeau News не привело, но уточнило, что в результате боев был подстрелен вертолет «ЧВК Вагнера». Позднее в посольстве назвали сообщения о гибели россиян фейками. Россия никогда не подтверждала присутствие «ЧВК Вагнера» в ЦАР, но не скрывает присутствия в стране военных инструкторов.