NYT: США предложили Афганистану план формирования правительства с талибами

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой Организации объединенных наций (ООН) для формирования афганского правительства вместе с представителями «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ), сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани.

Конференция, по предложению господина Блинкена, должна быть созвана в Турции с участием представителей США, России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии, сообщает NYT. Господин Блинкен также описал планы по репрезентации талибов в новом правительстве, изменению Конституции Саудовской Аравии, а также условия трехмесячного сокращения насилия с последующим прекращением огня. Планы также предусматривают проведение выборов после формирования временного правительства.

Письмо господина Блинкена датировано 28 февраля. Источники NYT подтвердили, что письмо было доставлено господину Гани специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. На прошлой неделе господин Халилзад провел первую с момента смены администрации США встречу с талибами.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что представитель США предложил созвать конференцию по Афганистану по образцу прошедшей в 2001 году в Бонне, а также сформировать правительство переходного периода. Выступая перед парламентом, господин Гани отрицал сообщения о переходном правительстве и заявил, что конституционная передача власти остается «бескомпромиссным принципом», передает турецкое агентство «Анадолу».