Лыжи в нагрузку

В прокат вышел «Белый снег» Николая Хомерики — байопик лыжницы Елены Вяльбе, четырнадцатикратной чемпионки мира и трехкратной олимпийской чемпионки, который снимался при ее непосредственном участии. Юлию Шагельман совсем не удивило, что фильм получился похожим на парадный портрет, лишенный полутонов и оттенков.

Никаких неожиданностей от этой картины ждать не приходится — она продолжает череду спортивно-патриотических фильмов о победах советских атлетов, начатую «Легендой №17» (2012), триумфально продолженную «Движением вверх» (2017) и, судя по всему, отнюдь не завершившуюся прошлогодним «Стрельцовым». Правда, кульминационное событие «Белого снега» — пятикратная победа Елены Вяльбе (Ольга Лерман) на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме в 1997 году — пришлось как раз на момент разлома между двумя эпохами: стабильной советской, когда Таллин и Магадан находились в одной стране, а мастер спорта получал, если верить фильму, 500 рублей в месяц, и новой, уже российской, которую герои встречают с тревогой и растерянностью. Помогает им перейти из светлого прошлого в не менее светлое — по крайней мере, в том, что касается спорта,— будущее российский триколор, с которым легендарная лыжница пробегает последние метры гонки, завершившейся для нее — и страны — полнейшим триумфом.

Идея показать параллели между судьбой одной выдающейся женщины и судьбой страны пусть неоригинальна, но достаточно интересна. Однако авторам — сценаристов здесь аж пять человек — она будто бы приходит где-то за полчаса до финала двухчасового фильма. До этого же повествование развивается по простым и понятным законам даже не спортивной драмы, а сериалов о сильных женщинах из народа: магаданское детство без отца, но с жесткой и даже жестокой мамой (Анна Уколова); отрочество и юность в спортивной школе, где наконец находится замещающая отца фигура — тренер Максимыч (Александр Устюгов); первое замужество; незапланированная, но драгоценная беременность; развод и новая любовь.

Ощущение сериальности подчеркивается как незамысловатой «телевизионной» картинкой (оператор Федор Лясс), так и тем, что из сюжета, как пропущенные серии, выпадают целые куски. Например, не показано никаких предпосылок к решению Елены расстаться с любящим мужем Урмасом Вяльбе (Йохан Эльм), а ее новый избранник (Александр Горбатов) — естественно, недостойный ее слабохарактерный обманщик — появляется из ниоткуда и бесследно пропадает, благополучно выполнив свою миссию: позволить героине продемонстрировать твердость духа, а также стройную фигуру в эффектном шелковом комбинезоне с открытой спиной.

Конечно, здесь есть обязательные для любой спортивной драмы сцены преодоления себя, стиснутых зубов, ноющих мышц и рыданий в ванной. Есть грубоватые мотивационные окрики тренера и его же вдохновляющие речи. Есть даже допинговый скандал накануне решающей гонки — единственный момент, когда в картине появляется какой-то намек на драматургию, впрочем, эта некрасивая история только подчеркивает безупречный моральный облик главной героини, к этому моменту избавившейся уже от всех человеческих слабостей.

И разумеется, есть та самая финальная гонка в Тронхейме, принесшая Елене Вяльбе пятую золотую медаль чемпионата, снятая почти в реальном времени и, видимо, призванная вызвать у зрителей непосредственные болельщицкие эмоции. Этого, увы, не происходит — и не потому, что исход соревнования заранее известен. Проблема «Белого снега» в другом: лыжи — это, кажется, последнее, что интересует авторов фильма. Через всю картину красной строкой проходит идея, что спорт — главное содержание жизни Елены, ради которого она готова жертвовать традиционным семейным укладом, романтическими отношениями, а в какой-то момент даже привязанностью к маленькому сыну, однако эпизоды, посвященные тренировкам и гонкам, сняты так, как будто создатели так и не поняли, зачем вообще кому-то вздумалось прицепить к ногам дурацкие деревяшки и бежать в них по снегу. Разве что из патриотических соображений и ради престижа государства, но уж точно не для удовольствия и азарта.