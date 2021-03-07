Синоптики спрогнозировали аномальный холод в Москве 8 марта

Температура воздуха в Москве днем 8 марта будет в диапазоне от –3 до –5 °C. Это на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура — 5-3 градуса мороза ожидается»,— цитирует господина Вильфанда ТАСС.

Он также напомнил, что в Международный женский день прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, поэтому температура днем достигнет примерно +20 градусов по этой системе. По его словам, так синоптики решили поздравить женщин с праздником.