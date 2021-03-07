Белоруссия запустит промышленное производство «Спутника V» в конце марта

Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 30-31 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко. По его словам, пробная партия проходит экспертизу в России.

«26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину»,— сказал Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ. Он добавил, что планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины ежемесячно.

По словам замминистра, сейчас власти страны планируют насытить отечественный рынок. Он добавил, что если появится возможность для экспорта вакцины, то поставки будут осуществляться.

Белоруссия стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V». В конце декабря в страну поступила первая партия вакцины. Также Москва и Минск договорились об организации выпуска «Спутника V» на территории самой Белоруссии.

В четверг, 4 марта, EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Эта процедура может занять около месяца.

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ”.