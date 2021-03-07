В Петербурге развернуто 6924 койки для больных с COVID-19

В Петербурге развернуто 6924 койки для пациентов с коронавиурсом и пневмониями. Свободными остаются 1890 коек или 27,3%. Об этом сообщается в информационной справке межведомственного совета по противодействию COVID-19.

Петербурге продолжается тренд на стихание второй волны пандемии. «Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато»,— говорится в документе. Решающим значением для предотвращения новой волны заболеваемости является вакцинация.

За неделю количество пациентов с коронавирусом, обратившимся за медпомощью, снизилось на 32,8%, количество госпитализаций взрослых пациентов — на 17,36%. За весь период в Петербурге вакцинировано 282 668 человек. В настоящее время в Петербурге вакцинировано 282 668 человек, из них 151 389 — полностью.