«Урал» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на «Екатинбург-Арене». «Уфа» играла в меньшинстве после удаления с поля Парфе Бизозы на 14-й минуте встречи.

«Урал» четыре раза подряд сыграл вничью и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. «Уфа» располагается на 14-м месте — в активе команды 14 очков. Башкирская команда прервала серию из трех поражений подряд.

В 22-м туре «Урал» 13 марта примет «Ротор». «Уфа» на следующий день сыграет с казанским «Рубином».