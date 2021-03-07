В Челябинской области сохранятся неблагоприятные метеоусловия

В Челябинской области 8 марта ожидаются метели с порывами ветра до 16-21 м/c, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на информацию гидрометцентра. По данным синоптиков, в ночь накануне праздника температура опустится до –18... –23, в низинах – до –27 градусов. Из-за непогоды повышается вероятность повреждения неукреплённых конструкций, повреждения кровли, обрыва линий электропередач, вала деревьев. В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от поездок.