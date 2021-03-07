Движение «За права человека» официально распущено

Национальная общественная организация (НОО) «За права человека» официально распущена. Решение об этом приняли делегаты Второго чрезвычайного и внеочередного съезда НОО. В обоснование представители 35 региональных отделений НОО упоминают вступление в силу ряда поправок к законодательству о некоммерческих организациях и общественных объединениях.

Среди прочего они сослались на факт внесения председателя НОО «За права человека» Льва Пономарева в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Перед роспуском представители отделений НОО категорически отказались признать себя «иностранными агентами», поскольку вся их «работа всегда велась в интересах граждан России».

Ранее о ликвидации организации объявил господин Пономарев.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации, которые защищают права заключенных, права граждан на свободные выборы, противодействуют репрессивной наркополитике и политическим репрессиям.

В феврале 2019 года организацию «За права человека» включили в список иностранных агентов. 1 ноября 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения, признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности. Позже Лев Пономарев создал на его базе новую одноименную организацию.