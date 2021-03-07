Андрей Симановский и Никита Михалков отреставрируют здание Театра киноактера в Москве

Владелец екатеринбургской компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и режиссер Никита Михалков отреставрируют здание государственного Театра киноактера в Москве, рассказал господин Михалков в своей авторской передаче «БесогонTV» на YouTube.

Режиссер, отвечая на подозрения Ксении Собчак о возможном скором сносе исторического здания, отметил, что художником Юрием Купером уже создан проект реставрации, в котором учтен внутренний исторический облик здания.

Напомним, в марте прошлого года Андрей Симановский и Никита Михалков создали Фонд для поддержки Центра театра и кино на Урале. Согласно соглашению, компания бизнесмена должна спонсировать культурные мероприятия Центра, проходящие в Свердловской области.