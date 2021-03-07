В Пермском крае сняли ограничения на ночную работу общепита

В Пермском крае с 7 марта снимаются ограничения на работу заведений общественного питания с 1:00 ночи до 6:00 утра. При этом для заведений общепита по-прежнему продолжают действовать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению необходимых мер безопасности. Также под запретом остается проведение различных массовых торжеств.

Снятие ограничений связано с тем, что отрасль общественного питания наиболее пострадала во время пандемии. При этом в Пермском крае продлен ряд текущих ограничительных мер на 2 недели, до 21 марта. Сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска.

Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, дискотеки и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

Согласно статистике за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 117 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее количество инфицированных в Пермском крае достигло 48 059. Ежесуточный прирост больных составил 0,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,895.