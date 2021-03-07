Терминал в Ленобласти приступил к перевалке белорусского топлива

Терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в порт прибыло окоо 3,5 тонн топлива с Мозырского нефтеперерабатывющего завода. Ожидается прибытие еще одного танкера.

Напомним, что соглашение о приеме белорусских нефтепродуктов в портах России было подписано в феврале. В 2021-2023 годах запланирована перевалка более 9,8 млн тонн продуктов переработки нефти.

Подробнее — в матераиле «Ъ» «У прибалтийских портов сохнет транзит».