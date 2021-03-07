Покупку шубы придется отложить

Обозреватель “Ъ” Настя Ройзман рассказывает, на сколько может вырасти стоимость меховых изделий, почему их оборот снижается и какие коррективы в бизнес внесла пандемия.

Мировые цены на мех в этом году могут вырасти на 30% – 40%. С таким прогнозом выступил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. Вероятный скачок, по его словам, связан с удорожанием пушнины. По некоторым позициям оно стало двукратным.

При этом уже сейчас оборот меховых изделий снижается. В прошлом году он упал на те же 40%, что неудивительно в условиях пандемии и самоизоляции — не ходить ведь в шубе дома.

К слову, COVID-19 внес и другие коррективы в меховой бизнес. Из-за вспышек коронавируса на европейских фермах массово уничтожали норок. В некоторых странах фермы и вовсе закрывали.

Безусловно, влияет на ситуацию финансовое положение россиян, а также климатические условия. Аномально теплой зимой 2019-го спрос на шубы в России упал на четверть. А, к примеру, этой зимой, наоборот, вырос на 20%. Особенно активно меха покупали в январе, когда отметки на градусниках держались около отметки -20.

Ну, и конечно, важным фактором здесь остается мода. Учитывая засилье на прилавках магазинов эко-шуб, удивляться падению спроса на натуральный мех не приходится.