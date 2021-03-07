Директор майкопского отделения «ТНС Энерго Кубань» предстанет перед судом за взятку в 200 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Майкопского ПУ Адыгейского филиала ПАО «ТНС Энерго Кубань», который обвиняется в преступлении по ч.7 ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп», сообщает пресс-служба СКР по Республике Адыгея.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года обвиняемый воспользовался служебным положением, чтобы получить вознаграждение в сумме 200 тыс.руб. за помощь в заключении договора электроснабжения с гостиничным комплексом в поселке Гузерипль Майкопского района. Взятка передавалась директору филиала в рамках оперативного мероприятия УФСБ России по Республике Адыгея, в ходе которых обвиняемый был задержан с поличным.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным адыгейской прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Логинова