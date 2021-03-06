На НПЗ под Ярославлем ликвидирован пожар на резервуарах с нефтепродуктами

В поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области вечером 6 марта произошел сильный взрыв. Очевидцы опубликовали фотографии ЧС в соцсети.

Позднее стало известно, что ЧС произошло НПЗ имени Д.И. Менделеева около 20 часов. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что, по данным регионального управления МЧС по Ярославской области НПЗ произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Ликвидацией пожара на месте занимаются пожарные расчеты. Также на заводе работает полиция.

«Идет проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы распространения пожара не зафиксировано, пострадавших нет»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным пожар ликвидирован. При ЧС удалось избежать жертв. В пресс-службе отметили, что все службы, принимавшие участие в ликвидации пожара, сработали оперативно. Отмечается, что в настоящее время нет угрозы розлива нефтепродуктов из горевших емкостей. По данным пресс-службы, не пострадала установка НПЗ. Сейчас происходит выяснение причин пожара.

ТАСС сообщает, что по данным МЧС России, пожарные на заводе работали по второму (повышенному) номеру сложности.

«Произошло обрушение пустого резервуара, на втором резервуаре горела кровля на площади 50 кв. м. К тушению привлекались 35 человек и 12 единиц техники»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Расположенный в поселке Константиновский Тутаевского района опытно-промышленный нефтеперерабатывающий завод имени Дмитрия Менделеева является старейшим среди всех работающих в стране НПЗ. Он был основан в 1879 году. В 1881 году на заводе работал сам великий русский ученый Дмитрий Менделеев. Основная продукция, производимая на заводе - дистиллят газового конденсата, маловязкое судовое топливо, а также топочный мазут.

Антон Антонов