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Удмуртии выделят 441 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Фонд ЖКХ выделит Удмуртии 441 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья. Из них 90,8 млн руб. уже поступили в республику, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра строительства Дмитрия Сурнина.

«Сразу скажу, что это не дополнительные деньги к тем 3,5 млрд руб., которые выделяются из Фонда на реализацию действующей программы. Это средства из этой же суммы, просто мы пошли ускоренными темпами. Таким образом, в ускоренном режиме в 2021 году мы планируем расселить 16 тыс. кв. м аварийного жилья, переселить при этом 863 человека»,— говорится в сообщении.

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