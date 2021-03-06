«Крылья Советов» одержали крупную победу над «Чертаново»

В субботу, 6 марта, в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарские «Крылья Советов» на своем поле встречался с московским коллективом «Чертаново». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Впервые с 15 апреля 2018 года «Крылья Советов» провели домашнюю игру на стадионе «Металлург». Следующие встречи проходили на «Самара Арене», которая временно закрыта из-за обнаруженных дефектов металлоконструкций.

«Крылья Советов» после 28-го тура набрали 61 очко, единолично возглавляя турнирную таблицу ФНЛ. «Чертаново» с очками находится на 19-м месте.

Андрей Сазонов