В субботу, 6 марта, на 81-м году жизни умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов. Соболезнования родным и близким писателя выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Причина смерти, дата и место прощания не указываются.

«Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор. Он обитал во Пскове, был хранителем старины, автором замечательных книг и хранителем живого огня нашей античности — деревенской литературы. Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему»,— заявил господин Шаргунов.

«Великий человек, прекрасный публицист и прозаик, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России. Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним»,— написал в Instagram господин Ведерников. Он пообещал оказать все необходимую помощь семье.

Валентин Курбатов написал более 20 книг, посвященных классикам русской литературы. Имел различные награды, среди которых премия имени Льва Толстого (2000), медаль Пушкина (2003) и Горьковская премия (2009).

В 1978 году Валентин Курбатов был принят в Союз писателей СССР. Он входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002). Также Валентин Курбатов был членом жюри премии «Ясная поляна».