Реготделение «Яблоко» переизбрало руководство

В Перми состоялась конференция регионального отделения партии «Яблоко». Председателем реготделения партии была переизбрана Ольга Колоколова. Это решение поддержали 16 делегатов конференции. Ещё один бюллетень был признан недействительным. Альтернативных кандидатур предложено не было.

Заместителем председателя был переизбран правозащитник Олег Сергеев. Его поддержали все 17 присутствовавших на конференции. Представлять региональное отделение в федеральном совете партии будет руководитель совета территориального общественного самоуправления Краснокамского микрорайона Заводской Светлана Иванова. Ее кандидатуру делегаты поддержали единогласно. Срок полномочий руководства - два года.

Ольга Колоколова возглавляет реготделение «Яблоко» с 2006 года.