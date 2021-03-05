Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры

В 2022 году Петербурге получит из федерального бюджета 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию Приморского шоссе (второй этап), Петрозаводского шоссе (второй этап), строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. На этих объектах уже ведутся работы.

В Смольном напомнили, что в 2020 году было заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении трансферта в размере 10,7 млрд рублей на финансирование строительства объектов инфраструктуры. На эти средства, в том числе, будут строить первый этап Южной широтной магистрали и реконструировать Лиговский путепровод.