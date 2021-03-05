Федеральное казначейство проведет фестиваль патриотического рэпа

Федеральное казначейство России планирует провести фестиваль патриотического рэпа, сообщается на сайте ведомства. В нем примут участие сотрудники «финансово-экономических органов», правоохранительных органов, а также студенты вузов. Время проведения мероприятия не указано.

Фестиваль планируется провести в три этапа: сначала будет региональный отбор, потом финальные конкурсы в федеральных округах, а завершится мероприятие гала-концертом в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму.

Как пишет пресс-служба казначейства, во время совещания заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик «рассказал об особом отношении к данному мероприятию в виду его целевой направленности на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствования патриотического воспитания молодежи».

В Крыму по инициативе телеведущего и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева ранее был организован рэп-фестиваль Rap Koktebel. Он проходил дважды — в августе 2019 и 2020 годов. Об идее создать фестиваль господин Киселев сообщил в 2018 году. Это произошло на фоне массовой отмены концертов российских рэперов. «Я подумал, что у нас в России нет настоящего рэп-фестиваля, open-air такого. И мы сделаем его, ведь рэп — часть культуры, уже довольно большая. И на том же месте мы сможем паровозиком, что называется, сделать рэп-фестиваль»,— рассказывал Дмитрий Киселев BBC.