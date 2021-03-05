Читинский общак не поделили в Москве Раскрыто совершенное в ходе бандитских разборок убийство 1997 года

Как стало известно “Ъ”, в Москве суд рассмотрит уголовное дело ранее неоднократно судимого Виктора Дрюнина, обвиняемого на этот раз в соучастии в убийстве, совершенном еще в 1997 году. Тогда бандиты из Читы разобрались в столице с одним из своих подельников, заподозрив его в хищении общака. Лидера ОПГ и непосредственного киллера вскоре убили.

Кунцевский следственный отдел Следственного комитета РФ (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении Виктора Дрюнина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве). Само преступление было совершено еще 20 марта 1997 года на улице Ращупкина — неизвестный выстрелами в голову убил в автомобиле некоего Насретдинова.

Преступление, расследование которого начинала прокуратура, долгие годы оставалось нераскрытым, пока у следствия не появилась информация, что к нему причастен Виктор Дрюнин (Дрюня), ранее судимый за вымогательства, разбои, мошенничества и другие преступления, а сейчас отбывающий 22-летний срок за бандитизм и убийства, которые он совершил в составе ОПГ Игоря Осинцева (Осина осужден на 25 лет).

Бандита этапировали в Москву, где следователи, что называется, найдя к Дрюне подход, получили от него полный расклад по преступлению 24-летний давности.

Как выяснилось, тогда потерпевший и другие участники этой криминальной истории входили в ОПГ «Джекичановские». Группировка получила название по прозвищу ее лидера, криминального авторитета Сергея Елгина, занимавшегося восточными единоборствами.

Общак группы хранился у Насретдинова в Москве, который однажды сообщил другим участникам группы, что деньги пропали. Елгин и другие решили, что Насретдинов, инсценировав кражу, решил присвоить деньги и отойти от дел. Разбираться с ним отправился один из «авторитетов» группы Михаил Колесников, однако будущую жертву найти не смог. Тогда «авторитет» привлек к поискам Дрюню, хорошо знавшего Насретдинова, к тому же последний ему доверял.

Согласно плану злоумышленников, Дрюнин, найдя Насретдинова, должен был договориться с ним о встрече в тихом месте, где с ним бы и покончил Колесников.

Так и произошло — когда Насретдинов приехал на улицу Ращупкина, к нему вместо Дрюни в салон сел Колесников, который дважды выстрелил жертве в голову из малокалиберного пистолета.

Интересно, что другие участники этой криминальной истории, за исключением Дрюнина, который вскоре попал на зону за другие преступления, прожили недолго.

Каратист Елгин был застрелен в Чите в 1997 году, а через два года в Москве убрали Михаила Колесникова.

Дело Виктора Дрюнина по существу рассмотрит Кунцевский райсуд.

Николай Сергеев