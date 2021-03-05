Краснодарское отделение ПФР отказалось от претензий к пенсионерам из-за переплат

Руководитель отделения Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко сообщила депутату Госдумы Наталье Костенко, что ПФР отозвал судебные иски к тридцати пенсионерам, которые ошибочно получили субсидии. О встрече Натальи Костенко и главы отделения ПФР сообщила пресс-служба депутата.

О конфликтной ситуации депутат Костенко узнала во время приема избирателей, которые пожаловались ей, что ПФР через суд пытается взыскать излишне начисленные средства субсидий по уходу за иждивенцем. Пенсионеры, у которых есть нуждающегося в уходе родственники, ежемесячно получают небольшие суммы, выплаты прекращаются со смертью родственника. Депутат Костенко узнала, что некоторые пожилые люди не предоставили в ПФР полный комплект документов на прекращение выплат и продолжали получать субсидии, которые Пенсионный Фонд в какой-то момент потребовал вернуть. Пенсионерам пришли иски на суммы от 25 до 90 тыс. руб. Руководитель отделения ПФР после обращения депутата признала, что по большинству случаев истек срок давности взыскания, к тому же следует учесть преклонный возраст ответчиков и состояние их здоровья.

Анна Перова, Краснодар