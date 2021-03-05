«Мосбиржа» зарегистрировала облигации «Сибирской нивы» на 1,5 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала первый выпуск облигаций ООО «Сибирская нива» (входит в группу компаний «Эконива»).

По данным пресс-службы «Мосбиржы», к размещению готов трехлетний выпуск — 1,5 млн облигаций в сумме на 1,5 млрд руб. Цена размещения утверждена в размере 1 тыс. руб. за штуку, что соответствует номинальной стоимости.

«Сибирская нива» специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. В состав предприятия входят «Сибирская нива-Маслянино», «Сибирская нива-Черепаново» и «Эконива-Алтай». Общая площадь сельхозугодий на середину января 2021 года составляла 112 тыс. га, поголовье КРС — 32,7 тыс. голов.

Дарья Решетникова