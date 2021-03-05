Средний размер микрозайма в Нижегородской области незначительно снизился

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер микрозайма в Нижегородской области в январе сократился на 1,5% к январю 2020 года и составил 8,2 тыс. руб.

В целом по России наблюдается увеличение объемов займов до зарплаты на 2,9%, до 8,38 тыс. руб. Наибольший средний размер ссуды зафиксирован в Москве (11,56 тыс. руб.), Воронежской (9,98 тыс. руб.), Ростовской (9,42 тыс. руб.) и Московской (9,22 тыс. руб.) областях., а также в Санкт-Петербурге (9,22 тыс. руб.). Наряду с Нижегородской областью средний размер микрозайма сократился в Ставропольском и Краснодарских краях, Санкт-Петербурге, Московской и Самарской областях.

После сокращения выдачи весной 2020 года сегмент микрозаймов полностью восстановился, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа “до зарплаты”. А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года».

Добавим, в январе микрофинансовые организации выдали жителям Нижегородской области более 39 тыс. займов – на 15,5% больше, чем в первом месяце 2020 года. Всего в прошедшем году нижегородцы оформили в МФО свыше 398,7 тыс. займов, в сравнении с 2019 годом выдача снизилась на 4,5%.

Владимир Зубарев