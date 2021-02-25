Количество выданных нижегородцам микрозаймов выросло на 15,5%

Микрофинансовые организации в январе выдали жителям Нижегородской области более 39 тыс. займов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 15,5% больше по сравнению с первым месяцем прошлого года.

Всего в России в январе было выдано более 1,88 млн микрозаймов, что на 23,1% больше уровня прошлого года. Самую серьезную динамику роста выдачи микрозаймов зафиксировали в Ставропольском крае (+60,1%, до 29,1 тыс.), Московской области (+49,9%, 86,9 тыс.) и Ханты-Мансийском автономном округе (+42,8%, 32,5 тыс.), Сокращение выдачи микрозаймов отметили в Архангельской (-11,5%, 25,7 тыс.) и Белгородской (-10,0%, 24,6 тыс.) областях.

Анастасия Еремина