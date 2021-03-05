В Татарстане выявили нелегальное производство незамерзающей жидкости

Полицейские Татарстана выявили на территории республики нелегальное производство незамерзающей жидкости. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Отмечается, что оперативники получили данные о реализации незамерзающей жидкости с признаками фальсификации в одном из городских магазинов. В ходе проверочной закупки они нашли и изъяли свыше 2 тыс. литров жидкости.

Образцы были направлены в ГБУ «Татэкспертцентр» для проведения исследования, которое показало наличие незаявленного на этикетке этилового спирта 70% и наличие метилового спирта в количестве 29%. Позже оперативникам удалось установить цех по производству жидкости. Он находился на территории бывшей АЗС на трассе М7. Всего полицейские нашли и изъяли свыше 18 тонн спирта и спиртосодержащей продукции.

«Все образцы изъятой продукции были направлены на исследование, по результатам которого она признана фальсифицированной», — отмечается в сообщении.

По факту организации нелегального производства незамерзающей жидкости возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"