На Кубани по подозрению в убийстве егеря задержан охотник

В Гулькевичском районе Краснодарского края задержан ранее судимый местный житель, который подозревается в убийстве государственного инспектора охотнадзора краевого министерства природных ресурсов, сообщило следственное управление СКР по краю. Егерь Виктор Золотарев был застрелен 3 марта во время инспекции лесного массива.

По данным следствия, подозреваемый шел по лесу с ружьем, выискивая добычу для охоты. В этот момент его увидел егерь Золотарев и потребовал остановиться и положить на землю ружье, но тот стал уходить. Между охотником и егерем произошел конфликт, в ходе которого охотник дважды выстрел в сторону инспектора и скрылся. Виктор Золотарев от полученных ранений скончался, его тело обнаружили коллеги, когда он перестал выходить на связь. По данным СУ СКР, сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Анна Перова, Краснодар