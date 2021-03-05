Корпоративные подарки меняют стиль

Треть россиянок хотят получить в подарок 8 марта путевку на отдых. Столько же будут рады цветам, говорится в исследовании ВЦИОМ. Также каждая четвертая женщина не откажется от сертификата и билетов на концерт или в театр. При этом самыми популярными подарками по-прежнему остаются товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, сообщают аналитики «Яндекс.Маркета».

А вот стиль корпоративных подарков изменился. Трендом стали практичные вещи, говорит владелец рекламно-сувенирных компаний Vertcomm и Merchcomm Антон Верт: «В этом году тренд на разделение 23-го и 8-го, в прошлом году было немножко по-другому, все как-то открещивались от этого. А в этом году как раз на 8 марта начали дарить подарки, причем компании сами выделяют на это деньги. На самом деле сейчас больше склонность в спортивную тематику: бутылочки, коврики для йоги, резинки для спорта и так далее, но для занятий в домашних условиях. Также сейчас очень популярны подарки-впечатления — вещи, которые можно использовать и потом в виде сертификатов и обучения.

При этом в последние года три не наблюдается спроса на так называемые люксовые товары вроде золотых ручек, особенно на 8 марта, потому что, если мы говорим о девушках, то они не сильно любят золото, а если говорить о ювелирной продукции, то это очень нишевая и разовая история. В принципе слово “люксовое” в корпоративном сегменте вообще не приветствуется. Чем ярче золото, тем не интереснее это корпоративному миру, тренд больше в сторону практичности, каких-то впечатлений и того, что можно потом применить себе, что-то узнать новое».

“Ъ FM” пообщался с владельцами компаний и узнал, как они поздравят своих сотрудниц с Международным женским днем:

Михаил Куснирович, президент группы компаний Bosco di Ciliegi: «Каждый год с трепетом жду этого праздника, конечно, каждой девушке в подарок волшебный букет тюльпанов, конечно, особо близким из руководящего состава — чай с нашим присутствием. Особенно хорошо мы это всегда камуфлируем под день рождения нашей компании». Ольга Дашевская, основатель агентства PR Inc.: «Мы клиентов поздравляем. Уже много лет дарим сладкие подарки, потому что угадать вкусы прекрасной половины крайне сложно. Делать какие-то серьезные подарки в этот день совсем не хочется, поэтому у нас очень мило упакованный разноцветный зефир ко всем поехал, многие пишут, благодарят». Максим Каширин, гендиректор компании SimpleWine: «Учитывая, что у нас продукция, которой мы торгуем, весьма приятна для получения, то мы ей наших дам и одариваем. Это розовое вино, игристое. Сколько девушек, столько и бутылок. У нас нет такого, что мы мальчиками скидываемся, чтобы поздравить всех девочек, это невозможно, огромная компания, несколько тысяч человек». Владимир Попов, президент группы компаний Favorit Motors: «Девушки поздравляли мальчиков на 23 февраля, я думаю, конечно же, то же самое будет в отношении них. Мы поддержим различные инициативы. Если где-то потребуется задействовать нашу инфраструктуру, которая у нас есть в рамках наших проектов, пожалуйста, без всякой оплаты со стороны участвующих мы предоставим всю эту инфраструктуру. Но поздравление с гендерными праздниками с выделением корпоративных бюджетов и так далее противоречит нашей корпоративной культуре».

Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, например, посуда, все еще находится в топе подарков к Восьмому марта, заявили в компании Wildberries. Также по их данным почти в 4 раза выросли продажи фенов .

Даниил Бабкин